Vincent Cassel et Monica Bellucci : Découvrez le visage de Léonie, 8 ans

Il y a deux mois, Vincent Cassel dévoilait une photo rare de ses filles, Deva et Léonie, que l'on pouvait distinctement voir (de dos tout de même). L'occasion de constater qu'elles avaient bien grandi. "Deux divines créatures grandes et élancées sans lesquelles je ne peux pas vivre", avait commenté le papa poule, dont on a récemment appris qu'il allait bientôt se marier avec Tina Kunakey, 21 ans.

Personne n'avait pu clairement voir le visage des deux enfants, fruits de l'amour entre Vincent Cassel et son ex Monica Bellucci. Mais les fans du couple peuvent aujourd'hui découvrir celui de la benjamine, Léonie. La petite vient de souffler sa 8e bougie et sa grand-mère, Sabine Cassel, s'est chargée de lui souhaiter un joyeux anniversaire en dévoilant une photo de famille sur Instagram, le 20 mai. On peut voir la jolie fillette dans les bras de sa mamie, pour qui elle est une "petite-fille drôle et belle".