Vincent Cassel et sa belle Tina rient aux éclats : Les amoureux ivres de bonheur

Avant de se retrouver à l'affiche des salles obscures à partir du 20 septembre avec le biopic Gauguin, Vincent Cassel joint l'utile à l'agréable sur la côte basque. L'acteur est actuellement dans le Sud-Ouest afin de promouvoir le festival Onda Carioca.

L'ex de Monica Bellucci avait présenté ce rendez-vous consacré au meilleur de la scène musicale brésilienne lors d'une soirée à Paris. Le projet avait été initié en 2016 par Vincent Cassel, passionné de musique qui partage sa vie entre la France et le Brésil depuis vingt ans, afin de faire découvrir les étoiles montantes de la scène musicale auriverde. Et après la première soirée basque à l'Ostalamer (Saint-Jean-de-Luz) le 20 août, le plus brésilien de nos acteurs français a enchaîné mardi 22 août avec une date à Bidart.

La star a immortalisé sa venue avec une photo où elle s'affiche ultra-complice avec sa chérie, le jeune mannequin Tina Kunakey. Lorsque cette dernière n'est pas en train de régaler ses admirateurs(trices) en maillot de bain ou petite tenue, elle vient soutenir son homme. Riant aux éclats sur le cliché, le couple – que 29 années séparent – a laissé éclater son bonheur.