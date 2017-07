Vincent Cassel et sa chérie Tina Kunakey s'affichent... au lit !

Cela fait un an que Tina Kunakey fait battre le coeur de Vincent Cassel. Peu importe les 29 années qui les séparent, quand on aime on ne compte pas. C'est donc avec elle que le réalisateur de La Haine a retrouvé le goût de l'amour après son divorce d'avec Monica Bellucci. Il a fallu attendre décembre 2016 pour voir le jeune couple officialiser sur tapis rouge. Sur les réseaux sociaux en revanche, le couple s'affiche régulièrement. Quelque chose de nouveau pour Vincent, si discret et secret d'ordinaire.

C'est sur le compte de la belle Tina qu'on les retrouve, à l'instar de ce dernier cliché posté le 15 juillet. La jeune femme y apparaît lovée dans les bras rassurants de son homme, lequel semble être au téléphone tout en regardant l'objectif de sa chérie. Un selfie doublement original puisque les deux tourtereaux sont dans leur lit, visiblement nus.