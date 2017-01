Vincent Cassel et Tina Kunakey à la plage : Souvenir d'un break en amoureux

Après avoir officialisé sa romance avec Vincent Cassel lors du défilé Victoria's Secret organisé à Paris à la fin du mois de novembre, Tina Kunakey s'est confiée quelques jours plus tard à Paris Match. "Si la question est : 'Suis-je heureuse en ce moment ?', la réponse est oui. (...) Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est une des belles surprises de la vie. Et si vous voulez savoir depuis quand nous sommes ensemble, encore une fois, contrairement à ce qui se dit sur nous deux, nous ne nous sommes pas rencontrés cet été !", avait déclaré le jeune top d'origine togolaise et italienne, qui s'est fait connaître en participant au clip de M.Pokora, Belinda.

Signée chez IMG Models, Tina a participé, cette semaine, au défilé Haute-Couture de Jean-Paul Gaultier. Son amoureux Vincent Cassel était d'ailleurs présent à ce défilé, mais en back-stage afin de mieux admirer sa douce et ne pas focaliser sur lui l'attention... mais bien sur elle !

Olivia Maunoury