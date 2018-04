Vincent Cassel et Tina Kunakey : C'est à l'amour (fou) à la plage...

Vincent Cassel est un homme comblé et épanoui. Après avoir été l'une des cibles favorites des photographes du temps de son mariage avec Monica Bellucci, c'est aujourd'hui lui qui expose sa vie amoureuse à coups de posts Instagram. Et la belle Italienne n'est plus de la partie...

Il y a une semaine, l'acteur français âgé de 51 ans publiait une photo bras dessus bras dessous avec sa jeune chérie, dont il fêtait avec humour le 21e anniversaire quelques jours plus tôt en faisant part de son bonheur de voir Tina être enfin "majeure et vaccinée" alors qu'il a 30 ans de plus qu'elle. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas ?

Le 14 avril, alors que le comédien attendu dans Fleuve Noir cet été publiait une photo de lui radieux au possible ("Les sourires sont viraux", écrivait-il en légende), sa dulcinée mannequin postait à son tour une vidéo de son couple. On peut voir les deux tourtereaux se taquinant amoureusement sur une plage de Bahia au Brésil, le tout filmé au ralenti par une tierce personne. "... Mon amour", écrit tout simplement la sculpturale jeune femme, visiblement elle aussi comblée. Que demander de plus !