Vincent Cassel et Tina Kunakey : Les deux amoureux réchauffent Moscou

En Russie, il n'y a pas que Gérard Depardieu qui a la cote. Vincent Cassel fait partie de ces Frenchies que le public adore et connaît très bien. Il n'était donc pas du tout surprenant de voir cet autre citoyen du monde, Français qui passe le plus clair de son temps au Brésil, à être l'une des vedettes de la soirée des BraVo International Professional Music Awards.

Cet événement s'est déroulé en deux temps du côté de Moscou. Le samedi 10 mars, rendez-vous était donné au palais du Kremlin où plusieurs artistes de la scène musicale européenne, dont Zaz et Rod Stewart, ont été invités à jouer sur scène. Le lendemain, les regards étaient tournés vers le mythique théâtre Bolchoï où les prix consacrés majoritairement à la musique classique était remis.

Croisé au côté de sa divine Tina Kunakey, avec qui il a réchauffé le tapis rouge moscovite, Vincent Cassel a remis un prix à la divine Svetlana Zakharova, une célèbre ballerine russe de 38 ans. Arrivé sur scène avec des lunettes de vue – ce qui le rend encore plus sexy –, l'acteur de 51 ans a salué la carrière de celle qui fut la Prima Ballerina du Ballet du Bolchoï et de la Scala di Milan, sous les yeux de sa belle Tina (20 ans).

Dans le public, on a également croisé l'iconique leader de The Faces, Rod Stewart, mais aussi l'artiste lyrique et ténor espagnol José Carreras.