Vincent Cassel et Tina Kunakey, "petite p*te pré-pubère", clashent les haineux

Il y a deux mois, Tina Kunakey confirmait ses fiançailles avec l'ex de Monica Bellucci. Une merveilleuse réponse aux critiques. Quand on aime, on ne compte pas, c'est de toute évidence le cas ici. Pourtant, dans le flot de commentaires qui encensaient leur idylle et leur futur mariage, des haineux déversaient leur bile, et notamment à l'encontre de Vincent Cassel, qui a eu deux enfants, Deva (13 ans) et Léonie (8 ans), avec son ex-femme.

"Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre, avait confié la belle Tina en décembre 2016 à Paris Match. C'est une des belles surprises de la vie. Et si vous voulez savoir depuis quand nous sommes ensemble, encore une fois, contrairement à ce qui se dit sur nous deux, nous ne nous sommes pas rencontrés cet été !"