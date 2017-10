Vincent Cassel – Gauguin accusé de pédophilie : L'acteur répond à Léa Salamé

Une personnalité qui accepte de répondre aux questions de Léa Salamé doit s'attendre à ce que la journaliste aborde des sujets délicats et polémiques. On l'avait remarqué lorsqu'elle était snipeuse chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Pour son émission Stupéfiant !, la journaliste garde les mêmes méthodes. Dans le numéro de lundi 2 octobre diffusé sur France 2, elle a interrogé Vincent Cassel sur son personnage dans le biopic, le peintre Gauguin et sa relation avec des jeunes filles de 13 ans.

Dans le film Gauguin – Voyage de Tahiti, Vincent Cassel incarne l'artiste à l'époque pù il a vécu en Polynésie. "Il se trouve que Tehura avait 13 ans. Il y avait toute une réputation sulfureuse sur la dernière partie de sa vie que vous ne montrez pas dans le film", demande Léa Salamé à son invité après la diffusion d'un reportage montrant le rapport compliqué entre les Tahitiens et l'héritage de Gauguin. Ce à quoi, Vincent Cassel répond : "13 ans à l'époque, ce n'est peut-être pas 13 ans aujourd'hui non plus... Certes c'était archaïque, c'était complètement fou, mais c'était comme ça." Il admet que, sur la fin de sa vie, le peintre était devenu un homme terrible et comprend qu'il n'ait pas laissé un bon souvenir à Tahiti, tout en admettant que le film n'aborde pas cette question.

C'est un article de Jeune Afrique au titre évocateur – La pédophilie est moins grave sous les tropiques – qui a rappelé que derrière les chefs d'oeuvre et le mythe Gauguin se cache un homme qui a eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, jouée dans le film par Tuhei Adams, 17 ans. L'analyse de l'auteur du papier dénonce le fait qu'en 2017, on ne soit pas plus choqué que cela par le comportement révoltant des colons à l'autre bout du monde : "Tout se passe comme si les faits étaient moins graves parce qu'ils s'étaient déroulés très loin, sous les tropiques."