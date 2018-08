Vincent Cassel : Jeune marié en serviette de bain pour jouer la sérénade à Tina

Après s'être dit "oui" pour la vie à la mairie de Bidart en présence de leur famille et amis, dont plusieurs personnalités telles qu'Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Gilles Lellouche, Elie Semoun ou encore le photographe JR, Vincent Cassel et Tina Kunakey (ravissante en robe Vera Wang) ont poursuivi les festivités au Blue Cargo Biarritz, lieu mythique de la côte basque faisant face à l'océan. Un cliché réunissant Vincent Cassel au côté de plusieurs invités, dont Kim Chapiron et Romain Gavras (collectif Kourtrajmé ayant collaboré à plusieurs reprises avec le comédien), et prise par JR, a été postée.