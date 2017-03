Vincent Cassel : L'étonnante révélation de sa chérie Tina Kunakey...

Ils ont mis plusieurs mois à officialiser leur relation, maintenant que son amour pour Vincent Cassel n'est plus un secret pour personne, Tina Kunakey peut l'évoquer, même si elle ne s'épanche jamais.

S'imposant peu à peu sur les podiums – elle a défilé pour la collection Haute-Couture printemps-été 2017 de Jean-Paul Gaultier en janvier dernier – le jeune top de 19 ans né en Sicile pose dans le nouveau numéro de l'édition italienne de Vanity Fair. Elle y évoque notamment sa romance avec l'ex-époux de Monica Bellucci.

Tina Kunakey revient sur ce soir de novembre où Vincent Cassel décide de l'emmener au défilé Victoria's Secret qui se déroule pour la première année à Paris, le soir de leurs premiers pas officiels en tant que couple sur le pink carpet déroulé au Grand Palais. "Vincent est plein d'attentions. Il savait que je voulais vraiment participer à cet événement et voulait me surprendre", confie-t-elle.

Alors que Vanity Fair tente de connaître les circonstances de leur rencontre, la belle Tina reste très évasive sur le sujet : "Nous aimons tous les deux le surf, mais je ne peux pas vous donner les détails de notre rencontre. Nous nous sommes retrouvés au même endroit en même temps : un moment magique qui appartient seulement à nous." Le top poursuit ses confidences avec une étonnante révélation sur compagnon de 50 ans. "Vous me croyez lorsque je vous dis que je ne savais pas qui il était ? Enfant à la campagne, nous n'avions pas la télévision et n'allions pas au cinéma. Puis, à Madrid, ma vie tournait autour du football et du lycée. La première fois que nous sommes sortis ensemble, j'étais très surprise de voir que les gens le reconnaissaient. Vincent m'en parle encore et toujours", avoue-t-elle avec humour à Vanity Fair.

C'est peut-être cet anonymat inattendu auprès de sa nouvelle conquête qui a séduit un peu plus encore Vincent Cassel.

Olivia Maunoury