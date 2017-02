Vincent Cassel: Loin de sa chérie Tina, il joue au papa-poule avec ses filles

Avec les hashtags, Vincent Cassel s'amuse à dépeindre un "amour incontestable", faisant de ses filles sa "seule réalité". Donc non, n'en déplaise à ses détracteurs, si Vincent a retrouvé l'amour dans les bras de la jeune et sculpturale Tina Kunakey (bientôt 20 ans) depuis son divorce d'avec Monica Bellucci – la mère de ses deux filles – et vit au Brésil, le discret et intègre père de famille n'en oublie pas ses filles. "Je vais là où le travail m'appelle et je récupère mes filles partout où c'est possible. Et elles viennent me voir au Brésil très souvent aussi", déclarait l'intéressé en 2015 au cours des Conversations secrètes de Michel Denisot. En juin de la même année, il déclarait même être "très copine" avec ses filles.