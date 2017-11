Vincent Cassel : Sa mère révèle une tendre photo de son fils enfant et elle

Vincent Cassel est né il y a cinquante et un an le 23 novembre, d'un père acteur, grand Jean-Pierre Cassel, décédé il y a dix ans, et de Sabine Cassel-Lanfranchi, ancienne rédactrice en chef des pages gastronomiques du Elle américain. Peu connue du grand public, elle se retrouve sous les projecteurs en raison de son post Instagram pour l'anniversaire de son fils. La maman très fière a publié un cliché aussi tendre que magnifique de son garçon et elle, datant d'au mois une quarantaine d'années...