Vincent Cassel : Son message à sa chérie Tina Kunakey pour ses 21 ans

En décembre 2016, alors que le grand public avait tout juste vent de sa relation avec la star de La Haine, la jeune femme d'origine togolaise et italienne avait fait l'objet d'un portrait dans le magazine Paris Match. Interrogée sur ses amours, elle n'avait pas éludé la question : "Si la question est : 'Suis-je heureuse en ce moment ?', la réponse est oui. (...) Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est une des belles surprises de la vie. Et si vous voulez savoir depuis quand nous sommes ensemble, encore une fois, contrairement à ce qui se dit sur nous deux, nous ne nous sommes pas rencontrés cet été !"

Début mars 2018, Vincent Cassel et Tina Kunakey assistaient ensemble aux Prix internationaux de musique BraVo au théâtre Bolshoï à Moscou. L'acteur sera à l'affiche de L'Empereur de Paris de Jean-François Richet à la fin de l'année.