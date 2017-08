Vincent Cerutti blessé dans Fort Boyard : Son énorme hématome sur la fesse !

Samedi 2 septembre 2017, France 2 diffusera un nouvel épisode de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, six personnalités vont tenter de surpasser leurs peurs. La chroniqueuse télé Hapsatou Sy, l'animateurVincent Cerutti, le youtubeur Squeezie, Katrina Patchett – l'une des vedettes de Danse avec les stars (TF1) –, le youtubeur Cyprien et l'animateur Tex joueront pour APIPD, association pour l'information et la prévention de la drépanocytose.

Quelques jours avant la diffusion du programme, Vincent Cerutti surprend les internautes en dévoilant une photo souvenir du tournage. Sur le cliché, le compagnon d'Hapsatou Sy se dévoile en caleçon, la fesse couverte d'un énorme hématome. "Merci #FortBoyard ! Hématome 1/7", s'amuse l'animateur, révélant par la même occasion avoir encore six autres bleus pareils sur différentes parties du corps.