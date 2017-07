Vincent Cerutti dévoile une photo de sa chérie Hapsatou Sy prise à son insu

Depuis leur rencontre en mars 2015, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ne se quittent plus. Ce lundi 17 juillet 2017, les heureux parents de la petite Abbie ont semble-t-il pris la route des vacances. En effet, sur Instagram, l'animateur de 36 ans a partagé une photo au volant de sa voiture. Sur ce même cliché, Hapsatou Sy apparaît au second plan, endormie. De son côté, Vincent Cerutti tire une drôle de tête...

Un cliché qui n'a pas manqué d'amuser les internautes. En effet, certains ont précisé qu'il est "plus facile de rester éveillé" pour le conducteur que pour le passager. D'autres ont estimé que le couple était "trop chou" ou encore "super complice". Environ une heure après avoir posté la photo, Vincent Cerutti l'a finalement supprimée, sans raison apparente.

Et s'ils profitent de leurs vacances en ce mois de juillet, dès la rentrée tout change pour le couple. En effet, d'après les informations de nos confrères de Puremédias, l'animateur qui était aux commandes de la matinale de Chérie FM devrait être remplacé par Stéphanie Loire, repérée dans l'émission Il en pense quoi Camille ? sur C8.

Quant à Hapsatou Sy, elle rejoindra dès septembre la bande de Thierry Ardisson. En effet, l'animateur de 68 ans a dévoilé sur Twitter la photo officielle des chroniqueurs de sa nouvelle émission dominicale Les Terriens du dimanche (C8). La jeune maman a été recrutée au même titre que le blogueur Jeremstar, la polémiste Natacha Polony, l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert, l'humoriste Haroun, la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Raquel Garrido ainsi que l'essayiste Gilles William Goldnadel.