Vincent Cerutti et TF1 : Sa grande annonce...

Cela faisait huit ans qu'il faisait partie des animateurs exclusifs de TF1. Pourtant, après avoir notamment animé pendant plusieurs saisons le divertissement à succès Danse avec les stars, Vincent Cerutti tire sa révérence et décide de quitter la production de la Une. C'est sur le plateau de CNews qu'il a confirmé cette rumeur qui courait depuis quelques mois déjà.

"Mon contrat avec TF1 est terminé. Cela faisait huit ans que j'avais le bonheur de travailler pour cette chaîne, parce que c'est clairement un bonheur. Mais c'est vrai qu'après Danse avec les stars en tant que candidat, j'ai longuement réfléchi et j'ai annoncé à Fabrice Bailly (directeur des programmes de TF1) qui m'avait embauché il y a huit ans, que je préférais ne pas renouveler ce contrat d'exclusivité."

Malgré tout, le compagnon d'Hapsatou Sy assure qu'il continuera d'animer les tirages quotidien du Loto et de l'EuroMillions et reste ouvert à l'idée de revenir à l'antenne sur TF1, si de nouveaux projets s'offrent à lui : "Si une proposition arrive dans un format qui me correspondra, où je pourrai être moi", a-t-il confié. Désormais libéré de toute contrainte, il peut aussi envisager de rejoindre d'autres chaînes.