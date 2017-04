Vincent Cerutti insulté par Benjamin Calstaldi : Les deux hommes s'expliquent

Comme l'a révélé Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste mercredi 26 avril, entre son chroniqueur Benjamin Castaldi et l'animateur Vincent Cerutti, invité ce soir dans le programme, ce n'est pas franchement l'amour fou. Les deux hommes se sont donc expliqués en direct !

L'embrouille, qui remonte à un petit moment, a pour origine une énorme bourde faite par l'ancien présentateur de Secret Story. "Quand on a fait Le Grand Concours des animateurs, j'étais assis à côté d'une charmante jeune femme [Hapsatou Sy, NDLR]. Je ne connaissais pas sa vie privée et il se trouve que cette jeune femme était la femme de Vincent. J'ai passé mon émission à dire des horreurs épouvantables à sa femme sans savoir tout ça", a expliqué Benjamin Castaldi avec franchise.

Des propos confirmés par le jeune papa : "Elle est rentrée à la maison et elle m'a dit : 'Tu as un problème avec Castaldi ?' J'ai dit non et demandé pourquoi. 'Il m'a juste dit que tu avais une tête de con', m'a-t-elle répondu."

Une insulte que n'a pas niée le fautif ! "C'est vrai que, pour le coup, je l'ai défoncé pendant deux heures et demi. Du coup, il m'a envoyé un texto et je n'ai réalisé la situation qu'après. Personne ne m'avait dit que c'était sa femme. J'ai dit des horreurs", a poursuivi le chroniqueur de TPMP.

Questionné sur la raison de cette inimitié, Benjamin Castaldi a finalement répondu de façon cash : "Je ne sais pas, c'était physique." Sympa...