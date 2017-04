Vincent Cerutti : "Me séparer d'Hapsatou et Abbie a été un crève-coeur"

En septembre dernier, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Abbie qui a bouleversé leur quotidien. Mais l'animateur du Réveil Chérie de Vincent Cerutti sur Chérie FM a dû se résoudre à les quitter un temps à cause du tournage de sa nouvelle émission Safari Go (Gulli). Un déchirement, comme il l'a confié dans une récente interview pour Télé 7 Jours.

"Me séparer d'Hapsatou et Abbie, ma fille âgée de 2 mois, durant deux semaines, a été un crève-coeur", s'est-il souvenu. Néanmoins, l'ancien animateur de Danse avec les stars (TF1) a admis que le temps n'a pas été trop long : "Je bossais et je n'ai pas vu le temps passer. J'avoue que, après plus de 70 prime time, j'ai vécu ma plus belle expérience télé..."

Pour rappel, Safari Go est un jeu d'élimination qui se déroule en Afrique du sud. Six familles, qui comportent des enfants âgés de 8 à 13 ans, s'affrontent au cours d'épreuves physiques et des tests de connaissance pour tenter de décrocher le titre de Rangers Family.

La famille gagnante remporte un voyage dans la région du Cap, en Afrique du Sud. Safari Go sera diffusée à partir du 22 avril prochain.

L'intégralité de l'interview de Vincent Cerutti est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 17 avril 2017.