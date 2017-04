Vincent Cerutti "régénéré" par Hapsatou Sy et Abbie : Il a arrêté de fumer

Le 22 avril, Vincent Cerutti débarque sur la chaîne jeunesse Gulli pour présenter Safari Go !, jeu familial tourné en Afrique du Sud. Toujours sous contrat avec TF1 même si on le voit plus beaucoup sur la première chaîne depuis qu'il a été remplacé par Laurent Ournac à la coprésentation de Danse avec les stars, l'animateur télé et radio de 36 ans a obtenu une dérogation. Un projet qu'il porte avec enthousiasme mais qui l'a contraint à partir loin des deux femmes de sa vie, sa magnifique compagne Hapsatou Sy et leur fille Abbie, née en septembre 2016.

Malgré les milliers de kilomètres qui les ont séparés le temps de quelques jours, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy sont malgré tout restés connectés. De précieuses minutes au téléphone pour être rassuré comme le raconte Paris Match cette semaine. À nos confrères, l'animateur confesse que l'arrivée de sa fille l'a changé, lui a donné une nouvelle force qu'il ne soupçonnait pas et lui permet d'appréhender son quotidien différemment. "Depuis leur entrée dans ma vie, je me sens régénéré, je suis même arrivé à arrêter de fumer !", avoue-t-il.

Si Vincent Cerutti refuse de partager des photos de sa petite Abbie sur les réseaux sociaux, il ne se prive en revanche pas d'afficher son amour fusionnel pour Hapsatou Sy, jeune maman dynamique à la tête de sa propre entreprise de cosmétiques et qui sort son autobiographie Partie de rien (éditions Dunod). C'est ainsi que les tendres amoureux se sont montrés très complices sur Instagram à l'occasion du week-end de Pâques. Accroché à sa compagne, Vincent Cerutti affiche un regard qui en dit long sur l'amour qu'il lui porte. So cute !