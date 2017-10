Vincent Cerutti taclé par Benjamin Castaldi sur sa carrière !

Quand Benjamin Castaldi a quelqu'un dans le collimateur, il n'y va pas de main morte. Vincent Cerutti peut en témoigner, on vous explique !

Samedi 21 octobre 2017, Sandrine Quétier présentait le deuxième numéro de Danse avec les stars 8 (TF1). Arielle Dombasle, Élodie Gossuin Joy Esther, Agustin Galiana, Vincent Cerutti, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Lenni-Kim et Hapsatou Sy ont réalisé une prestation sur une musique qui évoque une certaine émotion chez eux.

Vincent Cerutti a dansé une rumba sur Millésime de Pascal Obispo, afin de rendre hommage à sa fille Abbie (1 an), fruit de ses amours avec Hapsatou Sy. Sa performance n'a malheureusement pas convaincu le public puisqu'il a été éliminé à l'issue de l'émission. Une déception pour l'ancien animateur du concours de danse. Ses détracteurs, en revanche, en ont profité pour se moquer et certains ont pointé du doigt le fait qu'il était passé d'animateur à candidat de DALS.

En légende d'une couverture de magazine de Télé Loisirs titrant "Vincent Cerutti. Il fait trembler Nikos, Benji et les autres", un internaute a écrit : "Février 2011. Une éternité." Une publication à laquelle Benjamin Castaldi a réagi de façon cash : "Il paraît que TF1 prépare un casting 'devient agent de sécu pour la tour TF1' et un deuxième 'cherche accueil téléphone pour TF1.'"

Et quand un twittos lui a fait remarquer que sa carrière avait également connu une baisse de régime, le chroniqueur de TPMP (C8) a répondu : "Non mais au moins j'ai une carrière... Et je préfère être un has been qu'un never been." C'est cadeau !