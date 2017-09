Vincent Dedienne : Taclé pour son attitude, il dément, sa production aussi

Depuis qu'il cartonne sur scène avec son excellent spectacle S'il se passe quelque chose et qu'il a pris la lumière grâce à Quotidien sur TMC, Vincent Dedienne a-t-il pris la grosse tête ? Un article du journal local La République du Centre le laisse entendre et lui reproche son comportement. Il dément et son équipe aussi.

Dans un billet publié par le journaliste Stéphane Boutet, on apprend que Vincent Dedienne, qui se produisait le 22 septembre à Pithiviers (Loiret), n'aurait pas accordé d'interviews à la presse locale en marge de la représentation alors que le matin même il était sur Europe 1 pour parler de son spectacle. Un passage radio au cours duquel il se moquait d'ailleurs de la ville qui l'accueillait... "C'est pas folichon", lâchait-il sous les rires. La République du Centre relate également que la présence de ses journalistes sur place n'aurait pas été très appréciée et que ces derniers auraient été informés qu'ils ne pouvaient pas faire de photo au début, l'artiste arrivant nu su scène. Mais, surtout, qu'ils devaient faire valider leurs textes...

Interrogé par France Info, Vincent Dedienne s'est expliqué. "Personne dans mon équipe n'a jamais demandé à relire un papier, c'est absolument faux", dit-il. Lui aussi contacté par France Info, Stéphane Boutet a maintenu ses affirmations... Le comédien admet en revanche que la consigne pour les photos "est la même partout, à Paris comme en région : elles sont autorisées à la fin du spectacle". Quant à sa blague peu appréciée par les services culturels de Pithiviers, il redonne le contexte. "Si j'ai dit 'folichon' sur Europe 1, c'était pour faire écho à Laurent Cabrol qui venait d'employer ce mot rigolo dans sa météo pour parler de je ne sais plus quelle ville. C'était juste un clin d'oeil", affirme-t-il. D'ailleurs, il ajoute : "Quant à l'accusation dissimulée de parisianisme, c'est si peu mérité : je suis provincial moi-même, j'adore jouer en province (ma tournée de plus de 200 dates le prouve)."

Sur Twitter, la société RUQ Spectacles, qui produit Vincent Dedienne, a publié un long communiqué pour s'expliquer et démentir.