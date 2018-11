Vincent et Pascale (L'amour est dans le pré 2018) encore en couple, la preuve !

Depuis l'ouverture du courrier de L'amour est dans le pré 2018, Vincent, le roi de la tomate, n'a d'yeux que pour Pascale. La discrète prétendante a d'ailleurs été la seule à être invitée à la ferme et il faut croire que le moustachu ne s'est pas trompé dans son choix.

Alors que les bilans de l'émission de dating rural seront diffusés le 19 et le 26 novembre sur M6, il est déjà possible de dire que Vincent et Pascale sont toujours amoureux. Comme on peut le voir sur Facebook, ils ont pris la pose ensemble, en compagnie de quelques complices de cette édition de L'amour est dans le pré. Des photos dévoilées par une fan du programme ou une proche des participants.

Vincent, Eric et Daniel se sont en effet retrouvés en septembre dernier à Méallet dans le Cantal. Et si les deux derniers n'étaient apparemment pas accompagnés, Vincent, lui, a pris la pose aux côtés de Pascale. Le couple apparait deux fois ensemble et comme on peut le voir, la bonne humeur était au rendez-vous.