Vincent et Pascale (L'amour est dans le pré 2018) : "Nous avons un peu triché"

"Qui se ressemble s'assemble. Je savais qu'il existait forcément quelqu'un comme moi", déclare Vincent, le roi de la tomate de L'amour est dans le pré 2018 dans le magazine Télé 7 Jours (à paraître le 5 novembre prochain). Le candidat et sa prétendante Pascale ont en effet tout de suite accroché et leur idylle semble toujours d'actualité. Mais comme on l'apprend, leur rapprochement s'est passé avant le speed dating.

Pascale n'avait "même pas vu Vincent à la télévision". C'est via un article de presse intitulé Un Ardéchois cherche l'amour ! qu'elle l'a découvert et elle a choisi de ne pas attendre leur rencontre filmée à Paris pour faire sa connaissance. La timide prétendante explique qu'ils ont en effet "un peu triché". "Nous nous sommes téléphonés ! J'ai creusé pour trouver son numéro, j'étais motivée. Nous avons discuté pendant trois heures. Son honnêteté m'a bouleversée. Malgré la peur, nous nous sommes vus. Il voulait que je fasse l'émission. Pas moi. Mais il m'a fait changer d'avis. Je lui ai envoyé un poème qu'il fallait déchiffrer pour me connaître", explique-t-elle.

Une petite tricherie qui les rend très heureux aujourd'hui. "Je suis tombé amoureux de sa voix. Très vite, j'ai su que c'était la bonne (...) Aujourd'hui Pascale et moi, nous ne faisons plus qu'un", poursuit Vincent. Pas de suspense donc concernant le bilan de ce couple de L'amour est dans le pré 2018 !