Vincent (Koh-Lanta Cambodge) bientôt papa : Le sexe du bébé révélé...

Vincent candidat de Koh-Lanta Cambodge, va être papa pour la deuxième fois. Son épouse Marine et lui, déjà parents d'un petit garçon de 2 ans prénommé Gaspard, ont révélé le sexe du futur bébé au magazine Gala.

Alors que Yassin, autre participant au jeu de TF1, est devenu récemment père pour la troisième fois, l'ancien rugbyman du stade Rochelais et d'Agen devrait verra son bébé pointer le bout de son nez début mai. Et il s'agit... d'un autre petit garçon !

Une heureuse nouvelle pour ce papa sportif qui place la famille au-dessus de tout. Apprenant que son épouse était enceinte pour la seconde fois quasi en même temps que sa sélection pour Koh-Lanta, Vincent aurait pu vouloir renoncer à l'émission. Mais c'était sans compter sur Marine. "Si son absence avait coïncidé avec l'accouchement, les choses auraient été différentes. et il avait envie de concourir depuis si longtemps que je ne me voyais pas le priver de ça", confie la future maman.

Au Cambodge, Vincent s'est vite demandé s'il ne s'était pas montré égoïste en s'envolant à des milliers de kilomètres de sa femme enceinte et de leur garçonnet. Mais le grand gaillard ne regrette rien, notamment parce que son petit Gaspard le regarde avec la plus grande fierté depuis son retour de l'aventure. Le pilier des Takeo a en tout cas repris le cours simple de sa vie et suit actuellement une formation pour devenir conducteur de travaux dans le bâtiment.