Vincent (Koh-Lanta Cambodge) : Son incroyable reprise de poids !

Chaque année, les candidats de Koh-Lanta ressortent de l'aventure métamorphosés. En effet, entre leur arrivée dans le jeu et leur départ, les aventuriers perdent du poids. Sandro avait ainsi révélé avoir perdu pas moins de 16 kilos durant le tournage. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de France Dimanche, Vincent s'est exprimé à ce sujet.

"J'ai perdu plusieurs kilos là-bas, que j'ai repris, et j'en ai même gagné 5 de plus depuis la fin de l'aventure", a alors avoué l'ex-rugbyman de Koh-Lanta Cambodge. Et de plaisanter : "Il faudrait que je refasse un nouveau Koh-Lanta pour mincir au plus vite !"

S'il confie ne pas avoir tant que ça souffert de la faim sur l'île, Vincent a estimé que "finalement, le plus dur, c'était d'être éloigné de [sa] famille". "Je n'ai cessé de penser à mon fils Gaspard, 2 ans, et à Marine, mon épouse, qui était enceinte de trois mois au moment du tournage. Je n'avais aucune nouvelle de sa grossesse. C'était terrible", a-t-il également déclaré.

Dans la foulée, Vincent a confessé avoir culpabilisé d'avoir "abandonné" sa chérie. Mais, "heureusement, tout s'est bien passé". "Marine a eu une grossesse plutôt tranquille, et je suis rentré à temps pour la naissance, a-t-il ajouté. Le 25 avril dernier, elle a accouché d'un second petit garçon. Je préfère garder le prénom secret..."

Enfin, Vincent – qui avait surpris les aventuriers en faisant son retour sur le camp après avoir été éliminé – a déclaré que Gaspard, son fils de 2 ans, regardait "une épreuve ou deux en replay". "Il a surtout été fasciné en apprenant qu'il y avait des scorpions dans le camp...", a lancé l'ancien rugbyman.