Vincent (L'amour est dans le pré) en couple avec la prétendante d'un autre !

L'amour est dans le pré réserve bien des surprises. Lors de la saison passée, Marie-Laure et Raphaël semblaient avoir eu un véritable coup de foudre. Seulement, entre le pêcheur et sa prétendante, tout n'était pas si rose. Le couple avait alors fini par rompre en plein bilan. Depuis, la jeune femme a retrouvé l'amour... dans les bras d'un autre agriculteur de la saison !

C'est sur Facebook que la nouvelle a été annoncée. Marie-Laure se console auprès de Vincent, sosie d'Emmanuel Macron repéré dans L'amour est dans le pré 2017 ! L'éleveur de brebis a mis à jour sa situation amoureuse, se déclarant en couple avec la jolie brune le 4 octobre dernier.

En commentaires, les proches des amoureux ont été nombreux à les féliciter. Marie-Laure a ainsi eu l'occasion de remercier son "beau-frère" et d'autres amis. Sur sa page Facebook, elle a publié, au lendemain de cette annonce, un message plus général : "Merci à toutes les personnes qui m'ont contactée via messenger et envoyé leur marque de soutien ! Un pensée bienveillante à vous tous."

De son côté, Raphaël avait lui aussi tourné la page. À la mi-janvier, il révélait à nos confrères de Télé 2 Semaines avoir "trouvé [sa] sirène". Discret sur le sujet, il avait simplement lancé : "Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas encore emménagé ensemble. Elle habite assez loin."

Ce n'est pas la première fois qu'une prétendante finit dans les bras d'un autre agriculteur que celui à qui elle avait initialement écrit. Françoise, qui était tombée sous le charme d'Éric en 2016 a trouvé l'amour dans les bras de Jean-Marc, rencontré dans L'amour est dans le pré 2017. La candidate métamorphosée précisait ainsi avoir emménagé chez son chéri en août dernier.