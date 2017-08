Vincent Lagaf' bientôt de retour ? "Je serais heureux de représenter le Bigdil"

Qu'on se le dise, Vincent Lagaf' (57 ans) n'a pas renoncé à ses envies de télévision. S'il passe le plus clair de son temps à Cavalaire-sur-Mer dans son école de sports nautiques Adrénaline Académie, l'ex-animateur du Bigdil (TF1) ne manque pas de projets côté médias...

C'est au détour d'une interview accordée à nos confrères de TV Magazine que Vincent Lagaf' s'est épanché à ce sujet. Il adorerait revenir à l'écran... mais selon ses conditions ! "Les gens me posent sans cesse la question de mon retour à la télé ! Des sociétés de production me l'ont demandé aussi. Je dis oui, mais si je peux le faire à ma façon. Si une chaîne me propose quelque chose qui me plaît et me laisse faire comme je veux, je reviendrai. Mais ce ne sera pas pour présenter la météo ou le Loto !"

Questionné sur de possibles sollicitations de la part de TF1 où il a longtemps officié, le dynamique quinqua a commenté : "Je leur ai soumis une idée. Ils m'ont dit que ça ne marcherait pas... Je ne veux pas avoir à suivre les conseils de gars qui sortent d'écoles de commerce et qui ne connaissent rien à ce métier ! Ils ont surtout peur que leur fauteuil ne soit plus là le lendemain." Et de poursuivre avec lucidité : "Aujourd'hui, on fait des adaptations d'émissions qui marchent à l'étranger. Comme si on n'avait pas d'idées en France..."

Concernant un retour du Bigdil sur C8, Vincent Lagaf' est loin d'être contre... mais toujours selon ses conditions. "Ce qui importe, c'est qu'on me donne les moyens de faire une émission avec l'équipe de mon choix, comme je l'ai fait pendant vingt ans. Je veux refaire de la vraie télé ! (...) Je serais heureux de représenter Le Bigdil si on gardait le concept, les costumes, le décor et la mécanique avec de nouvelles Gafettes", a-t-il assumé.