Vincent Lagaf' chroniqueur dans TPMP ? Sa réponse cash...

Qu'on se le dise, Vincent Lagaf' a nullement l'intention de participer à Touche pas à mon poste sur C8 autrement qu'en tant qu'invité. C'est sur le plateau d'On refait la télé sur RTL que l'animateur de Strike ! a mis les choses au clair face à Eric Dussart et Jade.

Après avoir assumé clairement de ne pas vouloir de contrat d'exclusivité avec C8 dans l'état actuel des choses (il n'aurait signé que pour "douze jours" de travail avec eux !), l'ex-star de TF1 et du Bigdil a répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il se voyait chroniqueur dans TPMP : "La proposition m'a été faite mais je ne me sens pas du tout légitime pour me mettre autour d'une table et pour dire ce que je pense des autres. D'autres animateurs l'ont fait, grand bien leur font mais moi je me dis que c'est pas ma place. Je suis pas là pour dire ce que je pense des autres."

Et la star de 58 ans de poursuivre sur sa réelle volonté une fois qu'il a quitté le tournage de ses propres émissions : "Je fais mon boulot et surtout après je quitte la capitale et je vais vivre dans ma colline parce que c'est vraiment là que je suis heureux, je ne suis pas heureux dans le show business, ce n'est pas mon milieu."

Pour finir, lorsqu'Eric Dussart lui a demandé ce qu'il aurait fait si le lancement de Strike ! sur C8 avait été conditionné à sa présence autour de la table dans TPMP, Vincent Lagaf' a assuré : "Si ça avait été une condition sine qua non, je n'aurais pas fait Strike !, vraiment."

On ne peut pas être plus clair !