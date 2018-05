Vincent Lagaf' débarque dans Fort Boyard : Son nouveau challenge !

Vincent Lagaf' ne risque pas de chômer ces prochains mois. Le 30 mai 2018, l'ex-star de Bigdil lancera son jeu inédit intitulé Strike sur C8, qui marquera son grand retour à la télévision après trois ans d'absence. S'il aurait pu se contenter de ce projet, l'animateur de 58 ans débarquera également dans Fort Boyard où il incarnera un nouveau personnage.

Pour cette 29e édition de Fort Boyard (dont le tournage a commencé le 21 mai 2018 en Charente-Maritime), France 2 a vu les choses en grand et a donc recruté Vincent Lagaf'. Il se glissera dans la peau d'un nouveau personnage : Megagaf, décrit comme "un héros de pacotille, prétentieux et ringard" par nos confrères du Parisien. Il animera une épreuve sur mer et les prochains participants de l'émission devront maîtriser un flyboard. "Le candidat n'y est pas préparé du tout. Il n'y a pas beaucoup de fond et, par endroits, des câbles dans l'eau pour les caméras, on est proche du fort... C'est très fatigant", déclare-t-il.