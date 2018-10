Vincent Lagaf' "détestable" et manipulateur ? L'équipe de TPMP balance

Vincent Lagaf' s'est mis à dos une grande partie de l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) après ses propos sur RTL le week-end dernier. L'animateur de 58 ans a fait savoir qu'il serait prêt à quitter C8 pour TF1 si on lui faisait une belle proposition. Une déclaration qui a surpris les chroniqueurs de Cyril Hanouna car à la suite de son départ de TF1 en 2016, il n'a parfois pas été tendre avec la première chaîne. Et c'est grâce au groupe Canal+ qu'il a fait son retour à la télévision avec Strike ! comme l'a souligné la bande.

"Plus vous tendez la joue, plus vous lui faites des risettes plus pardon mais là il vous fait un doigt d'honneur et c'est systématique chez Lagaf'", s'est indignée Géraldine Maillet. Matthieu Delormeau a été tout aussi virulent envers Vincent Lagaf' : "Ce type n'avait plus rien, il critiquait TF1 en disant qu'il avait été maltraité, C8 lui tend la main, en l'occurrence vous, il signe 15 primes, il devient une star de la chaîne il n'y a pas de remerciements. (...). Quand il est venu sur le plateau de TPMP [Le 25 septembre dernier, NDLR], il a été détestable."

Benjamin Castaldi a quant estimé qu'il se servait de Cyril Hanouna et de C8 pour repartir sur TF1. "Venant de lui, ça m'étonne et ça me déçoit", a-t-il conclu. Après quoi, l'animateur de TPMP a souhaité le mettre en garde contre TF1 : "Il faut qu'il se méfie des appel de TF1. TF1 peut lui faire croire des choses pour essayer de le déstabiliser pour qu'il ne soit pas tout à fait avec nous sur C8. J'ai eu les dirigeants de C8 ce week-end et cette sortie est extrêmement mal passée." Les patrons de la chaîne de la TNT devraient donc convoquer Vincent Lagaf' après son retour du tournage de L'Aventure Robinson (TF1).

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a signé son record de la saison en réunissant 1 359 000 téléspectateurs, soit 5,4% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.