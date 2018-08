Vincent Lagaf' et Moundir clashent à leur tour Clémentine (Koh-Lanta)

C'est une histoire sans fin. Il y a quelques jours la jeune Clémentine (26 ans), révélée dans l'émission populaire Koh Lanta, a fait une demande bien particulière sur les réseaux sociaux. Afin de partir faire le tour du monde pendant un an avec un groupe d'amis, elle demandait à ses fans de financer son projet à travers une cagnotte en ligne, avec pour objectif de récolter 10 000 euros. Rapidement, cet appel aux dons s'est transformé en véritable cauchemar pour Clémentine qui s'est fait violemment attaquer par les internautes. Ces derniers l'accusant de profiter de la bonté des donneurs pour s'offrir des vacances et soulignant le fait qu'elle ne posera pas un pied sur le continent Africain...

Ce week-end du 19 août 2018, certaines personnalités du petit écran ont rejoint le conflit en se moquant gentiment de l'ancienne aventurière. A commencer par Kevin Razy, un humoriste issu de Youtube qui animait sur Canal+ une émission inspirée des late shows américains intitulée Rendez-vous avec Kevin Razy. Le présentateur s'est donc emparé de son compte Twitter pour y adresser un petit tacle à Clémentine : "Les amis, je me lance ! J'ouvre une cagnotte pour financer ma nouvelle cuisine sur-mesure + frigo américain ! Y'aura plein de défis et tout, genre je me ferai à manger, je devrai cuisiner pour ma famille, petit déjeuner et tout ! Cap ou pas cap ?"

Une blague qui n'a pas manqué de faire rire d'autres people comme Valérie Damidot, qui assure être prête à l'accompagner dans sa démarche : "Mec rien que pour te voir monter le doss en kit et galérer je paye!" écrit-elle en commentaire, ou encore Moundir, toujours là pour aider les copains : "Alors la je veux bien t'aider lollllll"

De son côté, Vincent Lagaf' s'est directement adressé à la principale intéressée en lui faisant remarquer que sur l'une de ses photos, elle apparaît sur un bateau hors de prix : "Salut toute seule Clem. Bonne idée le tour du monde. Le bateau sur le quel tu es en photo et qui ne marche pas à l'huile d'olive vaut à lui seul au moins 150000 euros. Super non. 15 tours du monde. Kissatoi Clem."

Pour le moment, Clémentine n'a toujours pas réagi aux commentaires malveillants et moqueurs qui lui sont adressés...