Vincent Lagaf' évoque son "pétage de plombs" à l'époque du Bigdil

Vincent Lagaf' est un animateur incontournable du paysage français depuis plus de vingt ans. S'il s'était éloigné des plateaux télé depuis quelque temps, il est revenu en force cette année 2018 sur C8 à la tête de Strike !. Invité à parler de son avenir au sein de la chaîne sur RTL dans On refait la télé, Vincent Lagaf' assurait ne pas vouloir de contrat d'exclusivité et jurait n'avoir aucunement l'intention de rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Une attitude réfractaire à vouloir se mettre en avant qui s'explique par son "pétage de plombs" à l'époque du Bigdil.

En effet, de 1998 à 2004, l'homme de 58 ans était au sommet de sa carrière, réunissant pas moins de 6 millions de téléspectateurs lors de chaque émission, jusqu'à atteindre la consécration pour la millième avec 11 millions de fidèles. Des chiffres impressionnants qui lui sont rapidement montés à la tête comme il l'explique à l'antenne : "Là, on prend le boulard, on prend la grosse tête, on pense que c'est arrivé, qu'on est les champions du monde de la terre, que tu peux claquer des doigts, t'auras tout ce que tu veux. Et quand tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux."

S'il assure avoir eu la chance d'être entouré de proches "qui tiennent la route" et qui n'hésitaient pas à lui dire "tu nous emmerdes", Vincent Lagaf' révèle malgré tout avoir été capricieux durant ces six ans et demi de succès, comme en témoigne cette petite anecdote : "Arrête, arrête, là regarde là le magasin Ferrari, je la veux. Bonjour, je voudrais la voiture. Oui il y a trois mois de commande. Non, non, je la veux maintenant, je pars avec. Combien elle vaut ? Tant ! Et je t'en donne le double et je pars avec. L'argent te fait péter les plombs !"

Visiblement, ses expériences ultérieures lui auront permis d'être plus humble. Aujourd'hui, Vincent Lagaf' n'est plus dans la course à la gloire, au contraire, il déclare justement ne "pas être heureux dans le show business".