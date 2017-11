Vincent Miclet et la prostitution dans la télé-réalité : Il dément

Aurélie Dotremont – révélée dans Carré Viip (TF1) puis candidate de L'île des vérités (NRJ12), Les Anges 5 (NRJ12) et plus récemment Les Princes et Princesses de l'amour (W9) – avançait il y a quelques jours que Fidji Ruiz (Les Marseillais) et Mélanie Dedigama (Secret Story 10) étaient rémunérées pour passer du bon temps à Marrakech avec Vincent Miclet, l'ex-compagnon d'Ayem Nour. Des propos que l'homme d'affaires tient à démentir fermement.

Auprès de nos confrères de Public, le service de presse de Vincent Miclet assure qu'il n'est en aucun cas lié aux affaires de prostitution et à la télé-réalité. Plus encore, le papa du petit Ayvin se réserve le droit d'attaquer en diffamation toute personne qui s'en prendrait à lui et à sa famille.

Pour rappel, sur Snapchat, Aurélie Dotremont formulait de graves accusations. "Ça pompe Ayem toute la journée et ça va faire les tapins avec le papa du petit d'Ayem et son fils... Les Fidji et les Dedigama qui font les saintes-nitouches, en vrai on vous voit. J'espère pour vous que vous êtes payées assez cher pour vous racheter une dignité", lançait-elle.

Depuis, la jeune femme s'est rétractée. Toujours sur Snapchat, elle a présenté ses excuses : "J'ai eu des propos déplacés envers Fidji et Mélanie. J'assume ma connerie et je m'en veux. Je n'étais pas sur place... Rien vu... Rien entendu (...) Je suis parfois trop impulsive et je dis des choses que je ne pense pas." Au passage, Aurélie Dotremont fait son mea culpa auprès de "toutes les personnes qu'[elle] a pu blesser". Le dossier est donc clos.