Vincent Moscato: Baiser échangé avec Krystel, Laurent Boyer avec sa belle Émilie

Vincent Moscato est de retour avec un nouveau one-man show, Moscato complètement jojo, coécrit avec Frédéric Pouhier et Krystel Moscato, l'épouse de l'ancien joueur et entraîneur de rugby. Comme pour ses deux précédents spectacles Moscato one man chaud et Moscato au galop, celui qui anime tous les jours le Super Moscato Show sur RMC a ainsi fait appel aux services de sa femme, pour l'écriture mais aussi pour la production.

Après avoir présenté son one-man show dans le Sud de la France, Vincent Moscato a assuré une représentation exceptionnelle au théâtre du Gymnase, à Paris, le mercredi 10 avril 2019. L'ancien sportif et humoriste de 53 ans était bien évidemment entouré de Krystel, avec qui il a partagé des gestes tendres devant les photographes, mais aussi de ses filles Alba, Léa et de sa nièce Mélissa.

Vincent Moscato a également pu compter sur la présence de plusieurs amis : l'animateur Laurent Boyer accompagné de sa ravissante moitié Émilie, l'acteur Yves Rénier et sa femme Karin ou encore deux anciens candidats de la saison 9 de Danse avec les stars : Terence Telle et Héloïse Martin. La présence du mannequin et de l'actrice révélée dans Tamara, avec Rayane Bensetti, ne devait rien au hasard puisque Vincent Moscato a lui aussi participé à cette saison de DALS. Il avait été associé à Candice Pascal et avait été éliminé très rapidement, le 13 octobre 2018. Une brève participation pour laquelle il avait touché aux alentours de 100 000 euros.

Véritable phénomène, Vincent Moscato donne une nouvelle fois énormément sur scène et emballe le moteur avec Moscato complètement jojo. En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d'Angleterre. Vincent est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l'oxygénation, agit contre le stress, diminue l'agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage.