Vincent Perez : Ses enfants Iman, Tess et Pablo, un trio canon face à Laura Smet

Après un été aux quatre coins de la planète, l'équipe du film Valérian et la Cité des mille planètes a conclu sa tournée promotionnelle en France, là où tout a commencé. Pour Luc Besson, il était bien évidemment impensable de ne pas montrer en France sa superproduction, produite entre les murs de la Cité du Cinéma de Saint-Denis. Et c'est au même endroit que le réalisateur français, entouré de ses acteurs et soutenu par une flopée d'invités, a montré son film à la veille de la sortie en salles ce mercredi 26 juillet 2017.

L'avant-première a ainsi eu lieu le 25 juillet, en présence notamment de Cara Delevingne, Dane DeHaan et Rihanna. Du côté des invités, le tapis rouge a vu notamment défiler Laura Smet, très rock dans un look Dior, mais aussi la belle Sonia Rolland et son chéri Jalil Lespert, Malik Bentalha, Mathias Malzieu (Dionysos) et sa compagne Rose Marie, Alain Terzian et sa femme, la présidente de la région Valérie Pécresse et son mari, Jean Todt et Tarak Ben Ammar, Jean-Claude Jitrois ou encore Mathieu Gallet et Michel Orier.

Mais les flashs ont un peu plus crépité pour Vincent Perez. À l'instar de son beau-frère Luc Besson, l'acteur est arrivé en famille sur le tapis rouge. Accompagné de sa femme Karine Silla – la soeur de l'épouse de Luc –, il a également posé avec ses trois enfants, Iman, Tess et Pablo, le temps d'une jolie photo de famille.

On aura également croisé Edouard Montoute, Marie Guillard, Seb Janiak et Julie Ordon, Amelle Chahbi et son compagnon Fabrice Eboué, le jeune papa Frédéric Chau, Michel Pébereau et sa fille Sarah, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, Ramzy Bedia et Franck Gastambide, Maria Grazia Chiuri ou encore Sidney Toledano.