Vincent Queijo et Maddy, la rupture : trompée, la belle règle ses comptes !

"Dégoûtée" et "déçue", Maddy Burciaga annonce sa rupture avec Vincent Queijo. Depuis plus d'un an, les deux candidats de télé-réalité, qui se sont mis en couple sur le tournage des Anges 10 (NRJ12), filaient le parfait amour. Mardi 2 avril 2019, la jolie blonde balance sur leur séparation en story sur Instagram.

"Cette nuit, j'ai appris que Vincent me trompait et qu'il entretenait une sorte de deuxième relation dans mon dos", lance Maddy Burciaga. Et de regretter : "Il me dégoûte, je lui ai tout donné, de l'amour, de l'ambition, des rêves, des projets et surtout mon temps que j'ai perdu au final... Je l'ai clairement poussé vers le haut, je lui ai sorti les doigts du cul et pourtant il avait beau me dire chaque jour 'je t'aime', me faire croire que j'étais la femme de sa vie, être avec moi à 80% du temps... Un chien reste un chien finalement."

La jeune femme révélée au grand public en 2015 lors de sa participation à l'émission Qui veut épouser mon fils ? (TF1) est "déçue, dégoûtée" mais ne compte pas se laisser abattre. "Je ne pardonne pas ce genre de chose (...). Je suis tombée de très haut mais ne vous inquiétez pas, je suis très forte mentalement", lance-t-elle. Plus encore, Maddy prévient son ex d'une éventuelle vengeance : "La vie continue ! Et surtout la roue tourne... Surveille tes fesses..."

De son côté, Vincent Queijo n'a ni confirmé ni infirmé la rupture. Toutefois, en story sur Instagram, l'ex-amoureux de Sarah Lopez a répondu aux menaces : "Personne ne me mettra à terre, personne ! Surtout pas des jalouses." Puis, ce mercredi 3 avril 2019, le jeune homme s'est un peu plus exprimé sur Snapchat : "Vous dire que je vais bien, ça serait faux. Maddy c'est quelqu'un qui compte pour moi et que j'aime énormément et que je vais aimer encore pas mal de temps." Et d'ajouter : "Elle a pris sa décision. J'espère qu'elle sera heureuse quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui le mérite. Je vais faire aussi tout pour être heureux. J'ai aussi mes raisons de pourquoi je ne vais pas me laisser aller. J'ai des raisons de relever la tête et de dire que ça va aller." Le candidat annonce "couper un peu avec les réseaux sociaux" dans l'espoir de se recentrer sur sa vie.

Ces révélations divisent déjà les internautes ! En effet, nombreux sont ceux à avoir pris parti pour la belle Maddy. Affaire à suivre...