Vincent Queijo et Sarah Lopez : le couple franchit un nouveau cap !

Lors de la 10e saison de Secret Story, Sarah Lopez a eu la surprise de voir débarquer Vincent Queijo, ex-candidat de Secret Story 7, qui n'était autre que son ex. Dans la Maison, les deux amants sont retombés amoureux l'un de l'autre...et se sont de nouveau mis en couple !

Depuis, Vincent Queijo et Sarah Lopez semblent filer le parfait amour. Le candidat de télé-réalité a même rejoint sa belle à Miami lors du tournage des Anges 9. Tandis que les épisodes du programme sont diffusés quotidiennement sur NRJ12, les candidats ont fait leur retour en France il y a quelques semaines déjà.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Vincent Queijo et Sarah Lopez sont ressortis encore plus amoureux de cette aventure. En effet, les deux tourtereaux passent un cap : ils emménagent ensemble. D'après les informations de nos confrères de Public, Vincent Queijo et Sarah Lopez se sont installés "du côté de Poissy", une commune des Yvelines (Île-de-France). Sur Snapchat, les deux candidats de télé-réalité ont partagé quelques clichés de leur nouveau nid d'amour.

Prochaine étape, les fiançailles ? "Pour l'instant, c'est dans un coin de ma tête. C'est important de se fiancer sans pour autant se marier dans l'immédiat. J'ai 27 ans, j'ai l'âge de faire les choses un peu plus rapidement", avait déclaré Vincent Queijo lors d'un entretien accordé à nos confrères de Purebreak. De son côté, Sarah Lopez avait confié "n'attendre que ça".