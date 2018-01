Vincent Queijo malheureux avec Sarah Lopez : "J'étais limite en dépression"

En septembre dernier, après des mois d'amour, Sarah Lopez et Vincent Queijo annonçaient leur rupture. Les deux ex ont depuis pris chacun des chemins différents. Si le beau brun a participé à Friends Trip 4 (NRJ12), la jolie brunette est quant à elle devenue blogueuse. Plus de trois mois après leur séparation, Vincent Queijo revient sur cette épreuve difficile.

Premier invité de Raphaël Pépin, ex-candidat de télé-réalité qui a récemment décroché sa chronique sur la chaîne YouTube Kees, Vincent Queijo a indiqué que sa belle Sarah Lopez lui avait fait "beaucoup de promesses" en Grèce, lors du tournage des Vacances des Anges 2 (NRJ12). "Le problème, c'était elle, dans notre couple et en revenant de Grèce, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que j'étais seul à la maison. Je vivais seul, je passais après son agent, je passais après tout, même après ses extensions de cils", a-t-il déploré. Une situation de plus en plus "compliquée".

Amoureux mais déçu, Vincent Queijo était "limite en dépression". "Elle ne s'en est jamais rendu compte jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter d'être malheureux", a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, il est passé à autre chose et assure ne "rien regretter du tout" de sa relation avec Sarah Lopez. "Tout ce qu'il s'est passé, c'était beau même s'il y a eu des moments durs comme dans tous les couples", a lancé celui qui confie tout de même "regretter d'avoir mis trop d'espoir" dans cette histoire et de n'avoir pas pris le temps de discuter avec son ex avant de couper les ponts.