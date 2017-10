Vincent Queijo séparé de Sarah Lopez : Révélations sur une "petite aventure"

Début septembre,, Vincent Queijo et Sarah Lopez annonçaient leur rupture sur les réseaux sociaux. Si l'on pensait que les anciens candidats de Secret Story avaient rompu d'un commun accord, il n'en serait rien.

Invité sur le plateau du Mad Mag de NRJ12 lundi 14 octobre 2017, Vincent a assuré qu'il était à l'origine de la séparation. Un choix qu'il a "vite regretté". Mais le jeune homme, que l'on retrouvera bientôt dans Friends Trip 4, s'est fait une raison et a assuré être "heureux et beaucoup mieux dans [sa] peau". "J'étais amoureux mais plus heureux", a-t-il confié pour justifier leur rupture.

Après quoi, il a révélé s'être consolé dans les bras d'une autre jeune femme pendant le tournage de Friends Trip. Mais hors de question pour Vincent de dévoiler son identité, il a simplement précisé qu'il ne s'agissait pas d'Astrid Nelsia (Les Princes de l'amour, Les Vacances des Anges 2) contrairement à ce que disaient les rumeurs. Fort heureusement, le chroniqueur Benoît Dubois, qui a également participé à l'émission avec sa maman, a donné de plus amples détails : "Je crois qu'il a eu une petite aventure avec quelqu'un qui était hors tournage."

La page semble donc être définitivement tournée !