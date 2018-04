Vincent (Top Chef 2018) lynché et blessé : "Ça fait mal..."

Tout le long de cette saison de Top Chef 2018 (M6), les téléspectateurs ont leurs chouchous. À l'inverse, certains candidats sont loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fidèles de l'émission. C'est le cas de Vincent, que beaucoup ont jugé prétentieux. Pour Télé Loisirs, le chef éliminé revient sur ces attaques.

"Être sûr de soi, est-ce un problème ? Je ne pense pas, lance-t-il. Après, si on met trop l'accent sur cela, cela devient de l'antipathie ! Cela a peut-être été trop marqué dans l'émission... Ce trait de caractère est trop mis en avant, comme on a pu le voir. Je passe pour quelqu'un d'antipathique alors que je ne le suis pas du tout ! Il y a des caractères où je ne me reconnais pas, c'est clair !"

Bien qu'il ne se soit pas montré très expressif devant les caméras de M6, Vincent confie que certaines critiques "touchent plus que d'autres". Même si "tout le monde est ciblé indirectement", il avoue que "ça fait mal". "Il y a des choses qui se disent, je n'ai pas envie de les lire ! Je suis humain, je ne vais pas fermer les yeux sur tout", poursuit-il.

Mais pas de quoi lui miner le moral : "Ce qui me réconforte dans tout ça, c'est que tous les soirs j'ai des clients qui viennent dans mon restaurant pour découvrir ce que je fais, ça contrebalance." Voilà pour l'ancien membre de la brigade Michel Sarran "la plus belle des récompenses" après sa participation au concours culinaire !

