Vincent (Top Chef 2018) "prétentieux", "détestable"... : Son retour contesté !

Grosse surprise cette semaine, dans Top Chef 2018 (M6). Les chefs ont eu la possibilité de faire revenir un ancien candidat dans le concours. Trois éliminés ont alors tenté de relever un défi de taille lancé par Jean-François Piège : réaliser un plat gourmand... sans matière grasse. Hélène Darroze a choisi de faire revenir Thibault, Philippe Etchebest a laissé une seconde chance à Jérémy et Michel Sarran a fait appel à Vincent.

Le choix de ce dernier n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité auprès du public. Nombreux sont en effet ceux à avoir critiqué le jeune homme sur les réseaux sociaux après avoir découvert qu'il pouvait réintégrer l'aventure. "Vincent je n'arrive pas à comprendre comment on peut le supporter ? Qu'on m'explique ? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi prétentieux que lui. C'est incroyable . Il est détestable, désagréable, gonflant et je prie pour qu'il dégage avant la finale #TopChef #TopChef2018", "Je suis tellement dégoûté du retour de Vincent que j'en oublie presque la grève de la SNCF #topchef", "Vincent revient et on vire Geoffrey ? J'abandonne #TopChef", "On fait revenir Vincent l'insupportable pour virer Geoffrey... Génial merci la production... #TopChef", a-t-on notamment pu lire.