Vincent Vinel (The Voice 6) déscolarisé : "J'ai souffert de discrimination"

Le 18 février dernier, les Français faisaient la connaissance de Vincent Vinel, un Talent de The Voice 6 (TF1) à suivre de près. En reprenant Lose Yourself d'Eminem à sa sauce, le Parisien de 21 ans faisait sensation avant d'embarquer dans la team Mika !

Récemment interrogé par nos confrères de Gala, le jeune artiste malvoyant est revenu sur son enfance atypique, lui qui a été adopté à l'âge de 3 ans dans un orphelinat bulgare. "Dans le système scolaire, quand t'es différent, c'est difficile. J'ai souffert de discrimination envers les handicapés, de moqueries. Mais je suis quelqu'un d'éminemment positif, je suis dans un élan vital de dépassement, je vais toujours de l'avant", a-t-il expliqué. Néanmoins, le jeune Vincent a décidé, avec le soutien de ses parents Brigitte et Jean-Michel, de quitter le collège en classe de 3e afin de profiter de cours particuliers à domicile. "C'était pas mon truc, ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas mauvais...", a-t-il concédé.

Brigitte (institutrice à l'hôpital Necker) et Michel (professeur d'arts plastiques) ont ensuite inscrit Vincent à un CAP accordeur de piano, puis à une école de radio, deux formations qu'il a quittées en cours de route, n'y trouvant pas son épanouissement. C'est ainsi que l'artiste a décidé de se consacrer à sa musique et de se produire dans le hall de la gare Saint-Lazare, là où il a été repéré par les casteurs de The Voice.

Aujourd'hui, Vincent ne cache pas qu'il n'est pas mécontent de prouver à ceux qui l'ont moqué dans sa jeunesse qu'il est capable de faire de grandes choses. "Forcément, il y a dans ma démarche un côté 'Toi, Michel, toi, Laurent, toi, Pascal, toi et toi aussi, vous vous êtes bien moqués de moi, eh ben voilà, je suis dans votre télé !' Ce n'est pas un leitmotiv, mais je suis heureux de montrer enfin ce dont je suis capable", a-t-il lâché avec honnêteté.

