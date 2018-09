Violaine (N'oubliez pas les paroles) : Pourquoi sa famille "n'en peut plus"

Violaine peut se targuer d'être la troisième plus grande championne de l'émission grâce à ses 242 000 euros de gains et ses 25 victoires. Dans ces circonstances, impossible pour la production de N'oubliez pas les paroles (France 2) de ne pas la convier aux Masters 2018 (émissions durant lesquelles les plus grands champions s'affrontent) qui ont débuté cette semaine et se prolongeront jusqu'à la semaine prochaine.

Afin d'affronter Kevin ou encore Hervé, la prof de de mathématiques a laissé son époux et leurs enfants Constance (4 ans) et Tristan (11 ans) durant quelques jours car le tournage se déroulait à Paris et elle réside à Poitiers. Et ce n'est pas pour déplaire à sa tribu. "Ma famille n'en peut plus de m'entendre chanter toute la journée", a confié Violaine à nos confrères du Parisien du 18 septembre 2018. Elle a ensuite assuré que tous les soirs, ses concurrents de N'oubliez pas les paroles et elle s'organisaient des soirées.

Violaine a également fait une révélation terrible : "Mon mari a été diagnostiqué d'une maladie grave juste après l'émission." Elle n'a pas souhaité s'étendre davantage sur le sujet.