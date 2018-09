Violaine (N'oubliez pas les paroles), son mari malade : "On lui a diagnostiqué..."

Cette semaine et la semaine prochaine, France 2 diffuse les Masters 2018 de N'oubliez pas les paroles. Impossible pour l'animateur Nagui (56 ans) et la production de ne pas convier Violaine, la troisième plus grande gagnante de l'émission. La prof de mathématiques a remporté 242 000 euros de gains après 25 victoires, ce qui a changé sa vie. Ce bonheur a malheureusement été entaché par un drame.

Lors d'une interview pour Le Parisien (édition du 18 septembre 2018), Violaine a révélé que ses gains lui avaient permis de quitter Mantes-la-Jolie pour Poitiers. "Quand le virement est tombé, j'ai soldé mon crédit immobilier qui me plombait et il restait même de l'argent après. Soudain, la banque vous considère comme un client important", a confié la maman de Constance (4 ans) et Tristan (11 ans).

Violaine a ensuite révélé que son époux avait eu un grave problème de santé après son élimination : "Mon mari a été diagnostiqué d'une maladie grave juste après l'émission et du coup, les banques ne nous auraient jamais prêté de l'argent."