Virginie Efira : En amoureuse avec son prince Niels Schneider à Roland-Garros

Ils se sont rencontrés en 2017 sur le tournage du film Un amour impossible. Depuis, Virginie Efira (41 ans) et Niels Schneider (31 ans) ne se quittent plus. Ils sont amoureux et ça se voit ! Arrivés main dans la main au village de Roland-Garros, le couple a posé devant les photographes le 7 juin 2019.

10 ans d'écart

Pour assister au match, Virginie Efira a opté pour une tenue décontractée : un jean et une veste (au cas où la pluie s'inviterait sur le court). Niels Schneider s'est lui décidé pour un pantalon chino beige accompagné d'une chemise et d'une veste. Désormais surnommé le "Prince" par Virginie Efira, il s'était mis à genoux pour elle sur le tapis rouge du Festival de Cannes au mois de mai. Elle avait alors posté une photo sur son compte Instagram avec pour légende : "Pour toute chaussure récalcitrante, il y a toujours un prince au rendez-vous... Merci Niels..." Cette fois-ci, Niels Schneider n'aura pas besoin d'aider sa compagne à réajuster ses chaussures puisqu'elle a choisi de porter une paire de baskets. Simple, chic et élégante !