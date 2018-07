Virginie Efira et Leïla Bekhti martyrisent Canet et ses potes du "Grand Bain"

Projeté hors-compétition au dernier Festival de Cannes, Le Grand Bain avait fait forte impression auprès de la critique. On en veut pour preuve l'émotion et les larmes de son réalisateur Gilles Lellouche, après la projection. Prévu dans nos salles pour le 24 octobre 2018, le film vient de dévoiler son deuxième teaser dans lequel on en apprend un peu plus sur l'intrigue et où voir à l'oeuvre Delphine (Virginie Efira) et Amanda (Leïla Bekhti) en plein entraînement drastique.

L'histoire : C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Devant la caméra de Gilles Lellouche, on retrouvera un beau parterre de stars, de Mathieu Amalric à Guillaume Canet en passant Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Marina Foïs, Philippe Katerine, Félix Moati, Alban Ivanov et Balasingham Thamilchelvan.