Virginie Efira, une princesse glorieuse face à une collègue presque topless

Que de chemin parcouru pour Virginie Efira ! Celle qu'on a découvert en France avec Nouvelle Star est désormais une actrice reconnue et acclamée qui illumine la cérémonie des Magritte ce 4 février. Grâce à sa prestation dans Victoria, une comédie dramatique remarquée à Cannes, elle est en lice pour de nombreux prix comme les César. Avant de savoir si elle décrochera ce prix, elle peut se targuer d'avoir remporté, dans son pays, la Belgique, le Magritte de meilleure comédienne, ex aequo avec Astrid Whettnall (La Route d'Istanbul) ! Un trophée qu'elle a reçu le 4 février à Bruxelles, alors qu'elle est aussi présidente de cette édition. Dans une superbe robe dorée et blanche, la princesse du Plat Pays a fait sensation.

Non loin d'elle, l'actrice Salomé Richard, meilleur espoir pour Baden Baden, a également attiré la lumière sur elle. En raison de son talent, mais aussi de sa tenue : elle a brillé sur le tapis rouge avec un top en résille pratiquement transparent.

Bouli Lanners a reçu le prix de meilleur réalisateur pour son quatrième long-métrage, Les premiers les derniers, également sacré meilleur film lors de cette septième cérémonie des Magritte du cinéma. Trois autres prix ont été décernés pour ce film, qui raconte l'histoire de deux chasseurs de prime inséparables à la recherche d'un téléphone volé : ceux de meilleur acteur dans un second rôle (David Murgia), des meilleurs costumes et des meilleurs décors.

Le prix du meilleur acteur a été attribué à Jean-Jacques Rausin pour son rôle dans Je me tue à le dire de Xavier Seron. Un Magritte d'honneur a été remis samedi à l'acteur français André Dussollier pour l'ensemble de sa carrière, en présence du Belge Lucas Belvaux, le réalisateur du film Chez Nous. André Dussolier y incarne un médecin qui recrute une infirmière pour figurer sur la liste d'un parti politique d'extrême droite. Ce long-métrage a fait l'objet de vives critiques en France de la part du Front national, qui s'estimait visé, rappelle l'AFP.