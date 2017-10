Virginie Guilhaume et Patrick Timsit célèbrent les 10 ans du Prix Meurice

Le Prix Meurice pour l'art contemporain a été remis lundi 9 octobre, dans les salons du célèbre palace parisien, à Morgan Courtois – pour une installation olfactive baptisée Fond de sac – et à la galerie Balice Hertling, devant un parterre de personnalités dont l'animatrice Virginie Guilhaume et les acteurs Patrick Timsit et Elsa Zylbertstein.

Ce prix, doté de 20 000 euros, était tout à fait spécial puisqu'il s'agit de sa dixième édition. Le jury est composé de Franka Holtmann (directeur général du Meurice), Jean-Charles de Castelbajac (couturier et créateur), Hans-Ulrich Obrist (Serpentine Gallery à Londres), Lola Gonzalez (artiste), Monste Aguer (directrice des Musées Dalí), Colette Barbier (directrice de la Fondation d'entreprise Ricard), Nicolas Bourriaud (Théoricien de l'art et Commissaire d'exposition), Philippe Dagen (écrivain et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jennifer Flay (directrice de la FIAC), Marta Gili (directrice du Jeu de Paume), Jean de Loisy (Président du Palais de Tokyo), Henri Loyrette (conseiller d'État), Maryvonne Pinault (collectionneuse) et Claire Moulène (conseillère artistique).

La soirée était animée par la musique de Béatrice Ardisson derrière les platines. Pour ces dix ans du Prix Meurice, un grand gâteau d'anniversaire fut servi aux invités. Parmi eux, des acteurs et actrices comme Laurent Lafitte, Victoria Bedos, Lukas Ionesco, accompagné de sa mère Eva Ionesco et son époux l'écrivain Simon Liberati, Christa Theret, Grégory Fitoussi, Clovis Cornillac, Michaël Cohen, Audrey Fleurot, Chrystele Saint Louis Augustin. Les artistes Orlan et Marie Beltrami se sont jointes à la fête non loin du créateur Alexis Mabille, de la styliste australienne Catherine Baba, du créateur du magazine Citizen K Kappauf, de la muse de Jacquemus Jeanne Damas, de la complice de Castelbajac Pauline de Drouas, des mannequins Lika Minamoto et Arnaud Lemaire, de la créatrice de lingerie Chantal Thomass et du photographe et directeur artistique Ali Mahdavi.

À cette foule de talents se sont ajoutées des personnalités aussi différentes que le rappeur Lord Kossity, l'écrivaine Tatiana de Rosnay et son compagnon Nicolas Jolly, la princesse Anne de Bourbon des Deux-Siciles et son compagnon Alex Ursulet, l'écrivaine chilienne Francisca Mattéoli et son mari Bertrand, les journalistes Victor Robert et Jean-Christophe Grangé, la chanteuse Joyce Jonathan (désormais blonde) ainsi que le photographe Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli-Brizard.

L'exposition des six finalistes du Prix Meurice reste ouverte au public jusqu'au 23 octobre dans l'espace Castiglione du palace. L'entrée est libre de 12h à 19h et un médiateur est présent du mardi au samedi de 12h à 19h pour accompagner le public.