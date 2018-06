Virginie Ledoyen, Camélia Jordana et Tina Kunkey éblouies au défilé Balmain

Du 19 au 24 juin 2018 se tenait la semaine de la mode consacrée aux collections masculines printemps-été 2019 à Paris. Cette saison fut marquée par les premiers défilés événements de Kris Van Asshe pour Berluti, Kim Jones pour Dior Homme et Virgil Abloh pour Louis Vuitton mais aussi le tout premier défilé homme de Jacquemus. Dimanche, Olivier Rousteing rendait une nouvelle fois hommage à la pop culture avec son flamboyant défilé Balmain auquel ont assisté de nombreuses personnalités.

En plus de l'incontournable papesse de la mode Carine Roitfeld, le jeune créateur de 32 ans, à la tête de la maison Balmain depuis 2009, a pu compter sur la présence des actrices Virginie Ledoyen et Camélia Jordana (César 2018 du meilleur espoir féminin), de l'acteur et mannequin Jérémie Laheurte, de la divine Tina Kunakey (plus belle fille du monde selon son fiancé Vincent Cassel) et son frère Zakari, du mannequin anglais Oliver Cheshire et du footballeur américain Victor Cruz.

Le défilé a également attiré l'influenceuse allemande Caroline Daur, la styliste Aleali May et le mythique Kareem Biggs dont le label Roc-a-Fella Records fut la maison de disques de géants du hip-hop comme JAY-Z ou Kanye West. À noter enfin la présence de Lucas Alexander Portman, 17 ans, fils aîné du top model Natalia Vodianova et de son ex-mari Justin Portman.

Paris reprend son souffle. Dès le 1er juillet, ce sont les collections haute-couture automne-hiver 2018-2019 qui défileront dans la capitale devant le monde entier.