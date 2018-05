Virginie Ledoyen et Hugo Clément s'éclatent à la Villa Schweppes

Haut lieu des soirées cannoises, la Villa Schweppes a rouvert ses portes le jeudi 10 mai 2018 avec notamment un concert de l'une des artistes les plus hype du moment, Clara Luciani. Pour cette soirée au Club Ka, Schweppes a mis les petits plats dans les grands.

Plusieurs personnalités se sont pressées à la Villa Schweppes et notamment la jurée de la sélection Un Certain Regard, Virginie Ledoyen. L'actrice qui est actuellement à l'affiche de la comédie Milf a posé aux côtés d'Eric Metzger, du duo Eric & Quentin de l'émission Quotidien, ainsi que Jérôme Pulis, le directeur de la communication internationale Dior Parfums-Beauté, avant d'aller admirer Clara Luciani (ex-chanteuse du groupe La Femme qui s'est envolée en solo avec un premier album acclamé).

L'ex-chroniqueur de Quotidien Hugo Clément était également de la partie, tout comme la blogueuse adepte du DIY (Do It Yourself) Elsa Muse.